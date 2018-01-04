Apple из-за скандала с замедлением iPhone потеряет $10 млрд

После того, как Apple обвинили в намеренном замедлении iPhone, корпорация приняла решение снизить стоимость замены батарей для старых моделей iPhone с $79 до $29. Как посчитали аналитики банка Barclays, этот шаг принесет корпорации убытки в размере $10 млрд.

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Согласно опросам аналитиков, основной причиной приобретения нового iPhone является износ батареи в старом. С понижением стоимости замены аккумулятора 77% пользователей предпочтут это покупке нового смартфона. Вследствие чего, в нынешнем году продажи iPhone могут снизиться на 16 миллионов аппаратов.