Apple из-за скандала с замедлением iPhone потеряет $10 млрд

После того, как Apple обвинили в намеренном замедлении iPhone, корпорация приняла решение снизить стоимость замены батарей для старых моделей iPhone с $79 до $29. Как посчитали аналитики банка Barclays, этот шаг принесет корпорации убытки в размере $10 млрд.

iPhone 8, <acronym title=iPhone 8 Plus и iPhone X">

Согласно опросам аналитиков, основной причиной приобретения нового iPhone является износ батареи в старом. С понижением стоимости замены аккумулятора 77% пользователей предпочтут это покупке нового смартфона. Вследствие чего, в нынешнем году продажи iPhone могут снизиться на 16 миллионов аппаратов.

На данный момент, против Купертино подано несколько судебных иском, в том числе и за пределами США. Истцы утверждают, что Apple намеренно тормозит работу аккумуляторов старых iPhone, вынуждая тем самым постоянно приобретать новые модели смартфонов.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Новое фото смартфона Meizu 15 Plus пролило свет на его внешностьНовое фото смартфона Meizu 15 Plus пролило свет на его внешность
Vodafone спровоцировал громкий скандал: жителей Донбасса массово переводят на супердорогой тарифVodafone спровоцировал громкий скандал: жителей Донбасса массово переводят на супердорогой тариф
Vodafone переводит абонентов из ОРДЛО на неэкономный тарифVodafone переводит абонентов из ОРДЛО на неэкономный тариф
Стали известны характеристики SoC Qualcomm Snapdragon 670, 640 и 460Стали известны характеристики SoC Qualcomm Snapdragon 670, 640 и 460
У Apple снизились продажи iPhoneУ Apple снизились продажи iPhone
Блок рекламы


Похожие новости
LG станет поставщиком OLED-экранов для 6,5-дюймовых iPhone X PlusLG станет поставщиком OLED-экранов для 6,5-дюймовых iPhone X Plus
Apple получает более $150 прибыли с каждого проданного iPhoneApple получает более $150 прибыли с каждого проданного iPhone
HTC и Motorola уверяют, что не замедляют старые смартфоны как AppleHTC и Motorola уверяют, что не замедляют старые смартфоны как Apple
Apple извинилась за замедление cтарых iPhone, снизила цену замены батареи
Xiaomi скопировала жесты управления iPhone XXiaomi скопировала жесты управления iPhone X
Apple может снизить цены на iPhone X, iPhone 8 и 8 Plus из-за низкого спросаApple может снизить цены на iPhone X, iPhone 8 и 8 Plus из-за низкого спроса
Huawei P11 получит форму дисплея iPhone XHuawei P11 получит форму дисплея iPhone X
У Apple снизились продажи iPhoneУ Apple снизились продажи iPhone
Смартфон Bluboo X скопирован с нового флагмана от AppleСмартфон Bluboo X скопирован с нового флагмана от Apple
Американка подала на Apple в суд и требует $999 999 999 000Американка подала на Apple в суд и требует $999 999 999 000
Последние новости
Подгружаем последние новости