LG добавит смартфону LG V30 новый цвет Raspberry Rose

Южнокорейская компания LG Electronics представила свой флагманский смартфон LG V30 в новом ярко-розовом цвете. Теперь пользователи смогут выбирать из пяти уже имеющихся цветовых гамм: Aurora Black, Cloud Silver, Moroccan Blue, Lavender Violet и новый Raspberry Rose.

Сам же производитель считает, новинку идеальным подарком ко Дню святого Валентина. Технические характеристики LG V30 в цвете Raspberry Rose идентичны спецификациям оригинальной модели.

Помимо этого, LG сообщила, что все новые OLED и “Super UHD” телевизоры получат поддержку умного персонального ассистента Google Assistant. Также новые телевизоры LG оснастят новым процессором изображения Alpha 9, который позволит улучшить шумоподавление и цветопередачу, а также обеспечит поддержку контента с частотой 120 к/с.

Официальная презентация новинок от LG состоится на международной выставке потребительской электронике CES 2018, которая пройдет в Лас-Вегасе с 9 по 12 января.