Жительница Прикарпатья удивила мир, разработав приложение к смартфону (видео)

Девушка из Коломыи создала приложение для смартфона, признанное «APPLE» одним из лучших.

Виртуальный тату-салон позволит любому, в любой точке земного шара мгновенно сфотографировать себя с какой-либо татуировкой. И после такой примерки подумать, стоит ли делаете настоящее, – пишет «Галицкий корреспондент».

Жиительница Коломыи Александра Рогачева объясняет, что на руке нужно нарисовать три линии – квадратный смайлик, потом навести телефон на это изображение, после чего на экране смартфона появится татуировка.

Каждый день в приложении появляются новые эскизы. С Александрой сотрудничают не только украинские художники, но и мастера со всего мира.

На этом девушка останавливаться не хочет и в будущем снова хочет удивить мир.

«Виртуальная примерочная аксессуаров и других элементов твоего образа, то есть очки, ювелирные изделия, часы», – рассказывает Александра о своих планах.