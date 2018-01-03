В этом месяце выйдут первые смартфоны с ОС Android Oreo (Go Edition)

В мае 2017 года Google анонсировала операционную систему Android Go, предназначенную для бюджетных смартфонов. Уже в текущем месяце на индийском рынке появятся первые аппараты, базирующиеся на данной ОС.

Android Oreo (Go Edition)

Согласно ресурсу Factor Daily, Google уже заключила партнерские соглашения с рядом индийских брендов (Micromax, Intex, Lava, Karbonn и другими), которые и займутся выпуском смартфонов под управлением Android Oreo (Go Edition).

К сожалению, о технических характеристиках грядущих новинок пока ничего неизвестно. Ранее компании Qualcomm и MediaTek заявили о поддержке ОС Android Oreo (Go Edition). А MediaTek даже указала конкретные модели процессоров, которые лягут в основу телефонов Android Go. Это будут SoC MT6739, MT6737 и MT6580. Стоимость смартфонов с ОС Android Oreo (Go Edition) составит всего лишь $30.

Первый аппарат под управлением Android Go от Micromax выйдет в Индии ко Дню республики 26 января текущего года. Позже появятся смартфоны и от других производителей. Помимо индийских компаний выпуском бюджетных смартфонов Android Go займутся и более известные мировые бренды.


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