Samsung готовит планшет на базе Chrome OS с камерой и съёмной клавиатурой

Еще с ноября прошлого года стало известно, что компания Samsung готовит к выпуску гибридный ноутбук базирующийся на Chrome OS. Грядущая новинка фигурирует под кодовым именем Nautlius. Согласно имеющимся данным, устройство будет обладать съемной клавиатурой, благодаря чему его можно использовать не только как обычный ноутбук, но и как планшет.

Скорее всего, Samsung Nautlius будет относительно компактным ноутбуком с 12-дюймовым или меньшим экраном. Аппаратной основой устройства станет процессор Intel Core седьмого поколения. Помимо этого гибридный хромбук получит камеру на базе сенсора Sony IMX258, такого же как используется во флагманском смартфоне LG G6.

Официальный релиз гибридного хромбука Samsung Nautlius состоится на международной выставке электроники CES 2018, которая будет проходить в Лас-Вегасе с 9 по 12 января.