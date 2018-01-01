Apple получает более $150 прибыли с каждого проданного iPhone

Согласно отчёту аналитической компании Counterpoint, в третьем квартале 2017 года сумма прибыли, полученная от мировых продаж смартфонов, увеличилась на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это объясняется отличными результатами, продемонстрированными компанией Samsung, а также китайским брендам.
Только за один квартал прибыль китайских производителей на мобильном рынке составила более $1,5 млрд. Хотя прежде основная прибыль на рынке смартфонов распределялась между компаниями Samsung и Apple. Увеличение прибыли от китайских производителей произошло благодаря тому, что стоимость флагманов некоторых компаний, например, Huawei, немного ниже флагманских решений Samsung и Apple.
Доля Apple, по-прежнему, занимает основную часть прибыли рынка смартфонов, получая 60% всей прибыли. Хотя в прошлом году эта цифра составляла 86%. Напомним, в третьем квартале 2016 года Samsung, из-за провала Galaxy Note 7, понесла серьезные убытки. В нынешнем году, благодаря Galaxy Note 8 и другим устройствам среднего уровня линейки J, прибыль южнокорейского производителя составила 26% от всей прибыли рынка смартфонов.
«Яблочный» гигант по-прежнему зарабатывает около $151 с каждого проданного iPhone. А в четвёртом квартале, благодаря растущим ценам на iPhone X, этот показатель должен увеличиться. Samsung зарабатывает на каждом проданном смартфоне $31, Huawei – $15, Oppo – $14, Vivo – $13. Прибыль Xiaomi с каждого проданного смартфона составляет всего лишь около $2. Это является результатом небольшой маржи.