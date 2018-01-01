Apple получает более $150 прибыли с каждого проданного iPhone

Согласно отчёту аналитической компании Counterpoint, в третьем квартале 2017 года сумма прибыли, полученная от мировых продаж смартфонов, увеличилась на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это объясняется отличными результатами, продемонстрированными компанией Samsung, а также китайским брендам.

Только за один квартал прибыль китайских производителей на мобильном рынке составила более $1,5 млрд. Хотя прежде основная прибыль на рынке смартфонов распределялась между компаниями Samsung и Apple . Увеличение прибыли от китайских производителей произошло благодаря тому, что стоимость флагманов некоторых компаний, например, Huawei , немного ниже флагманских решений Samsung и Apple .

Доля Apple , по-прежнему, занимает основную часть прибыли рынка смартфонов, получая 60% всей прибыли. Хотя в прошлом году эта цифра составляла 86%. Напомним, в третьем квартале 2016 года Samsung, из-за провала Galaxy Note 7, понесла серьезные убытки. В нынешнем году, благодаря Galaxy Note 8 и другим устройствам среднего уровня линейки J, прибыль южнокорейского производителя составила 26% от всей прибыли рынка смартфонов.