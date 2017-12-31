"Укртелеком" и Lifecell не договорились о взаимосоединении

Договор о взаимосоединении между "Укртелекомом" и Lifecell прекращает действие с 1 января 2018 года.

Об этом "Укртелеком" сообщает на странице в Facebook.

Договор о взаимосоединении между "Укртелекомом" и Lifecell прекращает действие с 1 января 2018 года.

"Несмотря на решение компании Lifecell прекратить договор о взаимодействии сетей Укртелеком и Lifecell, начиная с 1 января 2018 года, компания "Укртелеком" продолжит обслуживать все звонки из сети Lifecell, в том числе и международные звонки, и звонки на номера "0800"", - говорится в сообщении.

"Компания Lifecell инициировала прекращение действия текущего договора с Укртелекомом и отказалась от заключения нового соглашения. Мы делаем все возможное, чтобы быстрее решить этот вопрос, а до этого времени "Укртелеком" обеспечивает связь в обычном режиме", - отметили в Укртелекоме.

Напомним, ранее "Укртелеком" вернули государству. 




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