"Укртелеком" и Lifecell не договорились о взаимосоединении
Договор о взаимосоединении между "Укртелекомом" и Lifecell прекращает действие с 1 января 2018 года.
Об этом "Укртелеком" сообщает на странице в
Договор о взаимосоединении между "Укртелекомом" и Lifecell прекращает действие с 1 января 2018 года.
"Несмотря на решение компании Lifecell прекратить договор о взаимодействии сетей Укртелеком и Lifecell, начиная с 1 января 2018 года, компания "Укртелеком" продолжит обслуживать все звонки из сети Lifecell, в том числе и международные звонки, и звонки на номера "0800"", - говорится в сообщении.
"Компания Lifecell инициировала прекращение действия текущего договора с Укртелекомом и отказалась от заключения нового соглашения. Мы делаем все возможное, чтобы быстрее решить этот вопрос, а до этого времени "Укртелеком" обеспечивает связь в обычном режиме", - отметили в Укртелекоме.
Напомним, ранее "Укртелеком" вернули государству.
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30.12.2017 16:09