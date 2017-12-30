Телефон Nokia 3310 (2018) превратится в Android-смартфон

Сотовый телефон Nokia 3310 вышел в 2000 году и стал хитом, а спустя 17 лет Nokia представила его современную версию в новом корпусе, но с узнаваемым дизайном. По современным меркам Nokia 3310 (2017) является ультрабюджетным решением и в новом году телефон планируется усовершенствовать и превратить в смартфон.



Новый Nokia 3310 (2018) переведут на ОС Android, только очень урезанную, с учетом особенностей телефона. Вероятно, оставят только возможность скачивания и установки приложений, но и это уже очень даже неплохо. Помимо этого, мобильник научат работать в сотовых сетях LTE , видимо, для повышения скорости загрузки программ из Google Play, поскольку для месседжеров (будет предустановленный WhatsApp) хватит и GSM-сети, а серфить по интернету без сенсорного экрана будет жутко неудобно.



Покажут новый Nokia 3310 (2018) спустя ровно год с момента анонса его предшественника, то есть в феврале 2018 года на выставке MWC в Барселоне, и пока неизвестно, сколько денег за него попросят. Вполне вероятно, цена совпадет со стоимостью полноценного Android-смартфона, и тогда покупка Nokia 3310 (2018) будет целесообразна только для фанатов марки.