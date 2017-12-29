4G на четверых: мобильным операторам придется конкурировать за частоты

Главный тендер на частоты для 4G пройдет уже 26 февраля 2018 года. Если раньше конкурс обещал быть спокойным, то после распределения лотов Нацкомиссией по связи и информатизации (НКРСИ), операторов ждет жесткая конкуренция за свои же радиочастоты, сообщает Лига.net. , пишут AIN.UA

Для получения лицензий на связь четвертого поколения «Киевстар», «Vodafone Украина» и lifecell договорились сдать радиочастоты в диапазоне 1800 МГц. Сейчас они используются для GSM-связи, но после тендера на них развернут и 4G.

Согласно детальным условиям торгов , на них выставят 6 лотов. Три первых закрепят за конкретными операторами, чтобы они могли поддерживать работу GMS-сети. Это означает, что каждый из трех операторов сможет выкупить отведенную ему часть спектра по стартовой цене. Лот №1 (30 МГц) достанется lifecell за 795 млн грн, лот №2 (50 МГц) — «Киевстару» за 1,325 млрд грн, лот №3 (40 МГц) — «Vodafone Украина» за 1,06 млрд грн. Все шесть лотов выглядят так:

Лот № 1 (30 МГц): 1710-1725/1805-1820 МГц (lifecell)

Лот № 2 (50 МГц): 1725-1750/1820-1845 МГц («Киевстар»)

Лот № 3 (40 МГц): 1750-1770/1845-1865 МГц («Vodafone Украина»)

Лот № 4 (10 МГц): 1770-1775/1865-1870 МГц

Лот № 5 (10 МГц): 1780-1785/1875-1880 МГц

Лот № 6 (10 МГц): 1775-1780/1870-1875 МГц

Стартовая цена трех последних лотов по 10 МГц — 265 млн грн за каждый. «Операторы хотели, чтобы НКРСИ расположила эти добавочные лоты между их основными. Чтобы при их объединении у каждого их них образовывалась сплошная полоса радиочастот», — рассказал Лига.net источник на рынке. Но в таком случае за лоты не было бы конкуренции. Каждая из трех компаний просто докупила бы себе по номинальной цене отрезок рядом с основной частью спектра. В таком случае государство получило бы за лицензии около 4 млрд грн.

Но в случае тендера «без конкуренции» главу НКРСИ Александра Животовского могли бы обвинить в сговоре с операторами. Депутат Борислав Береза в этом году уже выразил подозрение, что мобильщики, заинтересованные в 4G-частотах в диапазоне 1800 МГц, не без помощи НКРСИ получат их в разы дешевле, чем рекомендовали британские аналитики Analysys Mason. Подозрения депутата переросли в проверку ведомства Генпрокуратурой.

Как рассказал изданию Животовский, задача, которую преследовал регулятор, нарезая частоты на LTE-1800, — сделать возможным появление на конкурсе гипотетического четвертого игрока. Теоретически, он смог бы купить лоты №4-6 и получить сплошную полосу равнозначную lifecell. На рынке не верят в появление четвертого игрока, поскольку ему бы пришлось с нуля строить инфраструктуру на миллиарды гривен.

Все же, перераспределение частот НКРСИ заставит конкурировать «большую тройку» за дополнительные полосы. Помимо более высокой цены, которую, вероятно, заплатят операторы, больше всех пострадает «Киевстар». До сдачи частот в диапазоне 1800 МГц компания контролировала более 50% спектра. Это позволяло устанавливать меньшее передатчиков для GSM-1800, экономить на «железе» и электричестве.

Оператор собирался работать по такой же схеме и при переходе на LTE-1800. Но после того как стало известно, как НКРСИ «нарезала» частоты, оператор получил сигнал тревоги от поставщика оборудования — Huawei . При нынешнем распределении на часть уже существующих базовых станций придется доустановить второй передатчик. Учитывая, что станций по всей Украине тысячи, объем добавочных инвестиций измеряется сотнями миллионов гривен.

Президент «Киевстара» Петр Чернышов пока пытается «убедить регулятора, что он не прав». «Мне сложно судить, как они считали и в чем ошибка, — считает глава НКРСИ Александр Животовский, — По сути, если и есть проблема, максимум, что им нужно — доработать расчеты и контракты с вендорами. С кем не бывает».

В наиболее выигрышном положении оказался «Vodafone Украина». Их основной лот находится в непосредственной близости к дополнительным. Если компания докупит лот №4, то ей удастся получить сплошную полосу, точно такую же по ширине, как и основной лот у «Киевстар». У lifecell наиболее сложная ситуация. Основной лот компании меньше, чем у конкурентов, а расстояние до добавочных самое большое.