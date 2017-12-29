Старые Айфоны попрощаются с мессенджером WhatsApp

На днях стало известно, что популярный мессенджер WhatsApp, в настоящее время подконтрольный Facebook, откажется от поддержки операционных систем от Microsoft и BlackBerry уже 1 января нового года. Сегодня расстрельный список пополнился целым рядом смартфонов от Apple – им тоже придется попрощаться с данным приложением.

WhatsApp

С 1 января 2018 года WhatsApp перестанет работать на всех смартфонах Apple, работаюших на iOS 6, в том числе на старом iPhone 3GS. Более ранние версии прошивки, само собой, тоже не будут поддерживаться, так что придется или обновляться до свежих релизов, или покупать новый смартфон от Apple. Но и это еще не все: в мире есть те, кто до сих пор активно пользуется гаджетами на Android 2.2 и даже 2.1, хотя сама Google их уже не поддерживает.

Эти операционки выбывают из списка поддерживаемых WhatsApp, что тоже вполне логично: смартфонов на их основе все меньше, и выпускать апдейты под них нет никакого смысла. Добавим, что современные устройства BlackBerry работают на Android, а Microsoft и вовсе перестала выпускать смартфоны, попутно прекратив поддержку своей мобильной ОС Windows 10 Mobile. Apple, заметим, тоже уже давно не выпускает патчи под iOS 6, следовательно, отказ WhatsApp поддерживать эти платформы никому хуже не сделает.

Максим Мишенев, MobileDevice


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