Старые Айфоны попрощаются с мессенджером WhatsApp

На днях стало известно, что популярный мессенджер WhatsApp, в настоящее время подконтрольный Facebook, откажется от поддержки операционных систем от Microsoft и BlackBerry уже 1 января нового года. Сегодня расстрельный список пополнился целым рядом смартфонов от Apple – им тоже придется попрощаться с данным приложением.



С 1 января 2018 года WhatsApp перестанет работать на всех смартфонах Apple , работаюших на iOS 6, в том числе на старом iPhone 3GS. Более ранние версии прошивки, само собой, тоже не будут поддерживаться, так что придется или обновляться до свежих релизов, или покупать новый смартфон от Apple . Но и это еще не все: в мире есть те, кто до сих пор активно пользуется гаджетами на Android 2.2 и даже 2.1, хотя сама Google их уже не поддерживает.



Эти операционки выбывают из списка поддерживаемых WhatsApp, что тоже вполне логично: смартфонов на их основе все меньше, и выпускать апдейты под них нет никакого смысла. Добавим, что современные устройства BlackBerry работают на Android, а Microsoft и вовсе перестала выпускать смартфоны, попутно прекратив поддержку своей мобильной ОС Windows 10 Mobile. Apple , заметим, тоже уже давно не выпускает патчи под iOS 6, следовательно, отказ WhatsApp поддерживать эти платформы никому хуже не сделает.