Google прекращает продажи планшета Pixel C

В начале 2017 года Google без оглашения удалила со своего магазина планшет Pixel C с 32 ГБ ПЗУ, а сейчас аналогичная ситуация произошла и с версией на 64 ГБ. Это может свидетельствовать о полном прекращении продаж планшета Pixel C, который был выпущен в сентябре 2015 года.
Стоимость версии с 32 ГБ ПЗУ составляла $499, а с 64 ГБ – $599. В связи с низким спросом на устройства Google несколько раз устраивала акционные распродажи, но и это не спасло ситуацию. Одновременно с планшетами из Google Store были убраны все аксессуары для них.
Спустя некоторое время представители Google прокомментировали прекращения продаж Pixel C:
Обычно все так и происходит с устаревшими продуктами, которые уже несколько лет представлены на рынке, и сейчас мы принимаем отставку Pixel C, устройство больше недоступно для покупки. Впрочем, мы стараемся обновлять и всячески поддерживать устройство – вот только недавно вышло свежее обновление Android 8.0, чтобы пользователи могли и дальше получать максимум возможностей при работе с ним. Наш новый Google Pixelbook сочетает в себе лучшее от ноутбука и планшета, что делает его идеальным вариантом для тех, кто ищет универсальное устройство.