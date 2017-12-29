Google прекращает продажи планшета Pixel C

В начале 2017 года Google без оглашения удалила со своего магазина планшет Pixel C с 32 ГБ ПЗУ, а сейчас аналогичная ситуация произошла и с версией на 64 ГБ. Это может свидетельствовать о полном прекращении продаж планшета Pixel C, который был выпущен в сентябре 2015 года.

Стоимость версии с 32 ГБ ПЗУ составляла $499, а с 64 ГБ – $599. В связи с низким спросом на устройства Google несколько раз устраивала акционные распродажи, но и это не спасло ситуацию. Одновременно с планшетами из Google Store были убраны все аксессуары для них.

Спустя некоторое время представители Google прокомментировали прекращения продаж Pixel C: