Vodafone переводит абонентов из ОРДЛО на неэкономный тариф

Vodafone Ukraine‏ переводит абонентов, живущих на оккупированной территории Донбасса на тариф "Смартфон Стандартный".

Об этом сообщает LIGA. Net .

"Смартфон Стандартный - это единственный тариф, который в ближайшее время будет доступен на неконтролируемой украинскими властями территории. В период с 09 января по 15 февраля 2018 г. ваш тариф будет бесплатно и автоматически изменен на тариф", - такие сообщения получили абоненты Vodafone Ukraine.

В колл-центре Vodafone Украина поясняют, что компания не имеет возможности обслуживать и ремонтировать оборудование, которое находится на неконтролируемых Украиной территориях Донецкой и Луганской областей. Сеть работает крайне нестабильно, так как оборудование выходит из строя. "Поэтому тариф с ежедневной оплатой - более честный", - говорят там.

Примечательно, что сообщения о принудительном переходе на новый тариф получают и жители прифронтовых территорий - Авдеевки и Торецка, отмечает ОстроВ.

"Компания Vodafone Ukraine считает, что Авдеевка - это город, в котором государственная власть не работает. И поэтому имеет право менять тарифы по своему усмотрению", - пишут пользователи в группе "Авдеевка - моя Родина" в Фейсбуке.

"Водафон прислал всей семье смс о принудительном переводе с 9.01.на тариф Стандарт (без права выбора), мотивируя тем, что мы на территории Дыры. Доказать, что Торецк - Украина не удалось!", - пишет в Твиттере один из жителей прифронтового Торецка.