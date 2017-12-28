Xiaomi скопировала жесты управления iPhone X
Новые возможности взаимодействия со смартфоном доступны в бета-версии прошивки MIUI 9.
Китайская компания Xiaomi, которая совсем недавно иронизировала по поводу флагманского смартфона iPhone X, скопировала его систему управления жестами.
Об этом передает
Издание сообщает, что в настоящее время жестами уже можно пользоваться на устройствах серий Mi Mix и Redmi 5.
Вызов многозадачности станет доступен после того, как пользователь свайпнет снизу экрана и задержит палец на секунду. А чтобы свернуть, нужно провести пальцем вверх с нижней грани экрана.
Кроме того, доступным стало также переключение между программами, которое делается при помощи смахиванием слева или справа к центру экрана. Аналогичные жесты используются при управлении iPhone X .
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28.12.2017 18:41