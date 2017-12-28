Безрамочные смартфоны захватят 40% рынка

Новый стандарт экрана смартфонов 18:9 пришелся по вкусу миллионам людей по всему миру, и всем уже понятно, что в новом году таких устройств станет намного больше. Специалисты из компании Sigmaintell подсчитали, как сильно увеличится их доля рынка, и прогнозы весьма впечатляют.



Аналитики полагают, что из 100% всех проданных смартфонов в 2018 году 40% получат новые широкоформатные экраны 18:9, а также 18,5:9, как у новых мобильников Samsung. Это почти половина всего рынка, что свидетельствует об очень высоком спросе на такого рода устройства. Все объясняется предельно просто: на вытянутых экранах удобнее просматривать контент, плюс такие смартфоны удобнее держать в руке. Samsung, к слову, решила сделать ставку на 18:9 и увеличить до 60% долю выпуска таких панелей, оставив 40% обычным экранам 16:9, к которым за долгие годы все успели привыкнуть.



Интерес к таким смартфонам проявляет не только публика, но и сами производители, постепенно меняя модельный ряд. К примеру, Apple намерена в следующем году выпустить три безрамочных Айфона с разной диагональю, а Xiaomi переведет все свои ключевые модели на формат 18:9. С Samsung и LG тоже все ясно – эти вендоры на старый стандарт уже не вернутся, да и третий эшелон постепенно подтягивается.