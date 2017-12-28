Смартфон HTC U11+ выйдет в новой упрощенной конфигурации

Ранее представленный смартфон HTC U11+ оказался весьма интересным флагманом, продажи которому портит лишь чрезмерно высокая цена. Как стало известно, HTC пока не планирует снижать ее – вместо этого она выпустит упрошенную версию мобильника, и случится это в первом квартале нового года.

HTC U11+

Эван Бласс, известный инсайдер, и вовсе настаивает, что релиз HTC U11+ состоится в январе, так что ждем его на CES 2018 в Лас-Вегасе. Согласно последним слухам, одна из камер смартфона окажется двойной, и, вероятно, таковой будет фронтальная, чтобы привлечь внимание молодежи возможностью делать качественные селфи. Сам HTC U11+ отнесут к среднему классу и установят в него процессор Qualcomm 652 или 660, а его экран вытянут до соотношения сторон 18:9 и добавят ему разрешение Full HD+.

Если совсем не повезет, то HTC опустится и до панели HD+, как на совсем бюджетных моделях. Все прочие параметры HTC U11+ не раскрываются, но, если это средний класс, то 4 Гб ОЗУ и 64 Гб ROM – вот что нас ждет в этом аппарате. Конкурентов у смартфона будет немало, и единственным способом сделать его покупку выгодной является установка адекватной рекомендуемой стоимости, как это делает Xiaomi. Но HTC до сих не научилась этому искусству. К слову, на MWC 2018 компания покажет свой новый флагман U12 с процессором Qualcomm 845.


Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Графеновый аккумулятор зарядит смартфон за 30 минутГрафеновый аккумулятор зарядит смартфон за 30 минут
Смартфоны — оружие массовой манипуляции. Но этот человек объявил им войнуСмартфоны — оружие массовой манипуляции. Но этот человек объявил им войну
Xiaomi Mi Max 3 получит 7-дюймовый безрамочный дисплейXiaomi Mi Max 3 получит 7-дюймовый безрамочный дисплей
Американка подала на Apple в суд и требует $999 999 999 000Американка подала на Apple в суд и требует $999 999 999 000
Apple засудят за замедление iPhoneApple засудят за замедление iPhone
Блок рекламы


Похожие новости
Безрамочные смартфоны захватят 40% рынкаБезрамочные смартфоны захватят 40% рынка
HTC сократит модельный ряд новых смартфоновHTC сократит модельный ряд новых смартфонов
Nokia 7 выйдет за пределы Китая в начале 2018 годаNokia 7 выйдет за пределы Китая в начале 2018 года
Представлен смартфон Oppo A83 с экраном без рамокПредставлен смартфон Oppo A83 с экраном без рамок
Безрамочный смартфон Sharp FS8015 в новых подробностях от TENAAБезрамочный смартфон Sharp FS8015 в новых подробностях от TENAA
Смартфон Bluboo X скопирован с нового флагмана от AppleСмартфон Bluboo X скопирован с нового флагмана от Apple
Новые смартфоны Huawei P-серии покажут на MWCНовые смартфоны Huawei P-серии покажут на MWC
Стали известны планы Huawei по смартфонам на 2018 годСтали известны планы Huawei по смартфонам на 2018 год
СМИ назвали лучший смартфон годаСМИ назвали лучший смартфон года
Безрамочные смартфоны Oppo A75 и A75s представлены официальноБезрамочные смартфоны Oppo A75 и A75s представлены официально
Последние новости
Подгружаем последние новости