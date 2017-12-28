Смартфон HTC U11+ выйдет в новой упрощенной конфигурации

Ранее представленный смартфон HTC U11+ оказался весьма интересным флагманом, продажи которому портит лишь чрезмерно высокая цена. Как стало известно, HTC пока не планирует снижать ее – вместо этого она выпустит упрошенную версию мобильника, и случится это в первом квартале нового года.



Эван Бласс, известный инсайдер, и вовсе настаивает, что релиз HTC U11+ состоится в январе, так что ждем его на CES 2018 в Лас-Вегасе. Согласно последним слухам, одна из камер смартфона окажется двойной, и, вероятно, таковой будет фронтальная, чтобы привлечь внимание молодежи возможностью делать качественные селфи. Сам HTC U11+ отнесут к среднему классу и установят в него процессор Qualcomm 652 или 660, а его экран вытянут до соотношения сторон 18:9 и добавят ему разрешение Full HD+.



Если совсем не повезет, то HTC опустится и до панели HD+, как на совсем бюджетных моделях. Все прочие параметры HTC U11+ не раскрываются, но, если это средний класс, то 4 Гб ОЗУ и 64 Гб ROM – вот что нас ждет в этом аппарате. Конкурентов у смартфона будет немало, и единственным способом сделать его покупку выгодной является установка адекватной рекомендуемой стоимости, как это делает Xiaomi. Но HTC до сих не научилась этому искусству. К слову, на MWC 2018 компания покажет свой новый флагман U12 с процессором Qualcomm 845.