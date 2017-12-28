Новые подробности о фаблете Xiaomi Mi Max 3

Пару недель назад в сеть утекли первые подробности о смартфоне Xiaomi Mi Max 3, дисплей которого по сравнению с текущим Mi Max 2 станет больше. По слухам, это будет 7-дюймовая панель IPS в формате 18:9, и сегодня в интернете нашлись новые сведения о самом смартфоне. Показ Xiaomi Mi Max 3 ожидается уже не весной, как в случае со вторым поколением, а зимой, вероятнее всего, в феврале.

Xiaomi Mi Max 3

Построят смартфон на очень неплохом процессоре Qualcomm 660 или даже 670, если тот будет представлен на тот момент. Экран смартфона получит разрешение Full HD+ и займет максимум передней панели, хотя место под камеру и динамик над ним все же останется. Чтобы столь большой дисплей работал долго, в Xiaomi Mi Max 3 встроят батарею емкостью 5500 мАч, которую можно будет зарядить всего за час благодаря Qualcomm Quick Charge 3.0.

Все это приправят двойной основной камерой с модулями на 12 Мп, двумя SIM-слотами, отдельным слотом microSD и ОС Android Oreo с интерфейсом MIUI 9, а памяти в смартфоне будет 4 или 6 оперативной и 128 или 64 Гб постоянной. После релиза Xiaomi Mi Max 3 будет являться самым большим безрамочным смартфоном в мире. Второе поколение модели оказалось очень удачным, и большинство примененных в нем решений перекочуют в третью модификацию. Приблизительная стоимость Mi Max 3 – в пределах $300 за топовую версию.

Максим Мишенев, MobileDevice


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