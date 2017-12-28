HTC сократит модельный ряд новых смартфонов

Компания HTC уже давно не является лидером рынка смартфонов – по объему продаж ее обгоняет чуть ли не третий эшелон, а все по причине неадекватных цен на новые аппараты. В 2018 году она решила все поменять, но это не значит, что она будет выпускать больше смартфонов по адекватной цене. Увы, все совсем наоборот.

HTC

Как стало известно, в новом году HTC собирается выпустить меньше новых смартфонов по сравнению с текущим, а с января по декабрь 2017 она представила целых 7 новых моделей. В 2018 году будет как максимум четыре-пять новых мобильника, а высвободившиеся деньги HTC вольет в рекламу. А рекламу надо как-то отбивать, равно как и другие затраты, и по итогу получим квартет смартфонов, по цене не самых выгодных, и все вернется на круги своя: каждый блогер скажет о бессмысленности покупки новинки от HTC на фоне более доступных аналогов от Xiaomi, и приобретать эти новинки будут лишь истинные фанаты марки.

По сути, HTC хочет перенять модель Apple, которая выпускает два-три мобильника в год, а все остальное тратит на маркетинг и логистику. Но Apple знают все, и пусть сейчас качество сильно упало, но этот бренд узнаваем миллиардами людей, тогда как об HTC знают максимум миллионы и то не во всех странах. Свой первый смартфон 2018 года она, к слову, покажет на CES в январе или на MWC в феврале.

Максим Мишенев, MobileDevice


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