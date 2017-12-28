Huawei P11 получит форму дисплея iPhone X

В декабре стало известно, что грядущий флагман Huawei P11 будет иметь аналогичную с iPhone X верхнюю часть дисплея. После этого в сети были обнародованы снимки упрощенной версии Huawei P11 Lite.

Исходя из изображений, над дисплеем расположена фронтальная камера, датчики освещения и приближения, а также сканер лица, который используется Honor V10 и по заявлениям представителей компании работает в 10 раз лучше Apple Face ID.

Однако по сообщениям ресурса Android Headlines, в сети присутствуют и другие изображения Huawei P11 Lite с более привычным дизайном и массивными рамками. Это говорит о том, что финальный дизайн новинки до сих пор не утвержден.

Ситуация должна проясниться в конце февраля на международной выставке MWC 2018, которая будет проходить в Барселоне.