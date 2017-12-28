У Apple снизились продажи iPhone
Компания Apple снизила долю рынка в третьем квартале 2017 года.
Как сообщает
Согласно оценкам экспертов, причиной этого является активная продажа Apple более дешевых смартфонов старых моделей, а также возросшая после выпуска Samsung нового флагмана Galaxy Note 8 конкуренция на рынке.
Samsung принадлежат 25,9% глобальной прибыли в сегменте. Пятерку лидеров замыкают три китайские компании – Huawei, Oppo и Vivo. Доля рынка этих компаний 4,9%, 4%, 3,1% соответственно.
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