У Apple снизились продажи iPhone

У Apple снизились продажи iPhone

Компания Apple снизила долю рынка в третьем квартале 2017 года.

Как сообщает Counterpoint Research, в июле-сентябре Apple получила 59,8% глобальной прибыли от продажи смартфонов, что на 26% меньше аналогичного периода прошлого года.

Согласно оценкам экспертов, причиной этого является активная продажа Apple более дешевых смартфонов старых моделей, а также возросшая после выпуска Samsung нового флагмана Galaxy Note 8 конкуренция на рынке.

Samsung принадлежат 25,9% глобальной прибыли в сегменте. Пятерку лидеров замыкают три китайские компании – Huawei, Oppo и Vivo. Доля рынка этих компаний 4,9%, 4%, 3,1% соответственно.




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