У Apple снизились продажи iPhone

Компания Apple снизила долю рынка в третьем квартале 2017 года.

Как сообщает Counterpoint Research , в июле-сентябре Apple получила 59,8% глобальной прибыли от продажи смартфонов, что на 26% меньше аналогичного периода прошлого года.

Согласно оценкам экспертов, причиной этого является активная продажа Apple более дешевых смартфонов старых моделей, а также возросшая после выпуска Samsung нового флагмана Galaxy Note 8 конкуренция на рынке.