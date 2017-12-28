Samsung Galaxy Note 8 отказывается включаться и заряжаться

От обладатели флагманского фаблета Samsung Galaxy Note 8 начали поступать странные жалобы – смартфон отказывается заряжаться и не включается при полной разрядке аккумулятора.

Сообщения с описанием данной проблемы стали появляться на форумах официального сообщества Samsung. На данный момент распространенность проблемы остается неизвестной. В компании уже осведомлены с проблемой, хотя ее пока что никак не прокомментировали. Владельцам проблемных смартфонов рекомендуется обратиться в сервисный центр для заменены устройства.

Почти все отмечают, что устройство не роняли и используют кабель и адаптер из комплекта. Жалобы поступали от пользователей разных операторов.