Экран флагмана Xiaomi Mi 7 не сможет распознавать отпечатки пальцев

Сканер отпечатков пальцев в экране смартфона станет новым трендом 2018 года, и каждый производитель захочет интегрировать его хотя бы в одну из своих моделей. Xiaomi, разумеется, не исключение, однако ее новый флагман Mi 7 такой бонус, увы, не получит.

Xiaomi Mi 7

По показаниям инсайдеров, смартфон Xiaomi Mi 7 уже готов и полностью протестирован, и теперь ему осталось дождаться старта массового производства, анонса и релиза, и Xiaomi попросту может не успеть встроить в его экран дактилоскоп. Но вместо этого китайский флагман обзаведется другой не менее примечательной фишкой – трехмерным сканрованием лица для идентификации личности и разблокировки экрана, словом, это будет аналог Face ID от Apple, только ему не потребуется вырез в экране, а сам Mi 7 при этом не будет стоить 92 000 рублей, как iPhone X.

Обычный сканер отпечатков у Xiaomi Mi 7 тоже останется, но расположится не в экране, а на тыльной панели, а первым смартфоном с дактилоскопом в дисплее станет Vivo Xplay 7, пока еще не анонсированный. Что же до характеристик Xiaomi Mi 7, анонс которого, к слову, ожидается в январе на CES 2017 в США, то это будет безрамочный моноблок с экраном 6 дюймов, 6 Гб оперативной памяти и процессором Qualcomm 845. Разумеется, никуда не денется оболочка MIUI 9, установленная поверх Android 8 Oreo.


Максим Мишенев, MobileDevice


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