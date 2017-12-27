Представлен смартфон Oppo A83 с экраном без рамок

Анонсирован китайский смартфон Oppo A83, экран которого имеет очень тонкие рамки по периметру и занимает значительную часть лицевой панели. К сожалению, Oppo опять не угадала с ценой и запросила за него $215, рассчитывая, видимо, на популярность бренда, но это может сработать лишь в Китае – за его пределами устройства Oppo мало кому интересны при наличии более достойных конкурентов за те же деньги.



К характеристикам смартфона Oppo A83 относится в первую очередь экран HD+ или 1440х720 пикселей вместо Full HD+, и его диагональ составляет 5,7 дюйма. Основным конкурентом данного смартфона является Xiaomi Redmi 5 Plus с намного более низкой ценой. У Oppo A83 есть 4 Гб оперативной и 32 Гб постоянной памяти, его фотокамеры снимают в разрешении 13 Мп для основной и 8 Мп для фронтальной, а его батарея располагает сравнительно неплохой емкостью 3090 мАч.



Oppo A83 поддерживает две SIM-карты и microSD до 256 Гб, работает на процессоре с частотой 2,5 ГГц при восьми вычислительных ядрах и поставляется с предустановленной ОС Android 7.1.1, без обновления до восьмой версии. В наличии функция разблокировки по лицу, а также два цвета корпуса – черный и золотой. Стоит новый Oppo A83, напомним, 215 долларов США .