WhatsApp лишится поддержки двух операционных систем

Уже 1 января нового года популярный мессенджер WhatsApp, владельцем которого является компания Facebook, перестанет работать на смартфонах под управлением двух различных операционных систем. Их поддержка прекратится 31 января, так что ценителям мертвых платформ придется делать выбор – или поменять телефон и продолжить общаться в приложении, или искать иные способы коммуникации.

WhatsApp

WhatsApp перестанет поддерживать такие устаревшие ОС, как Windows Phone 8 от Microsoft и BlackBerry OS всех версий, даже 10. Причины всего этого вполне понятны: обеим операционкам уже нет места на рынке – они не отвечают современным стандартам и, что не менее важно, уже не поддерживаются собственными разработчиками, а новые смартфоны на их основе уже давно не выпускаются и даже не анонсируются.

По итогу, после 31 декабря новые версии WhatsApp для указанных платформ выходить не будут, но приложение еще может какое-то время поработать, хотя его отключат на этих системах в очень скором будущем. Всем, кто еще пользуется смартфонами на WinMobile 8 и BB OS, разработчики WhatsApp рекомендуют поскорее перейти на Android или iOS, чтобы не потерять переписку и контакты.

Максим Мишенев, MobileDevice


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