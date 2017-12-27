В браслет Garmin Vivofit 4 встроили цветной экран

Подавляющее большинство современных браслетов для занятий спортом поставляются либо без дисплея, либо с небольшой матрицей OLED, но при этом монохромной. Новый трекер Garmin Vivofit 4 является из этого правила ярким исключением: во-первых, его экран полноцветный, во-вторых, его корпуса тоже не отличаются банальными расцветками, как видно на рендере.

Garmin Vivofit 4

Умный браслет Garmin Vivofit 4 умеет самостоятельно определять вид текущей активности владельца и отличать бег от ходьбы, плавания или верховой езды. Батарейку внутри него надо менять всего лишь один раз в год, как на обычных часах без подзавода, а его дисплей воспроизводит 8 цветов при разрешении 88х88 пикселей. Новый Garmin Vivofit 4 запросто выдержит давление воды до 5 атмосфер на глубине до 50 метров, и плюс его корпус защищен от ударов и падений.

Все собранные многочисленными датчиками данные выводятся на собственный дисплей трекера или в приложение Garmin, установленное в смартфон – передача осуществляется по Bluetooth 4.0. Купить Garmin Vivofit 4 можно уж сегодня по цене 80 долларов США, и он может работать в паре со смартфонами iOS и Android и периодически напоминать о необходимости размяться. Браслеты к нему можно купить отдельно по $20 за каждый.

Максим Мишенев, MobileDevice


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