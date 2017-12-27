Новые смартфоны Huawei P-серии покажут на MWC

Новые слухи окружили смартфоны Huawei P20, P20 Plus и P20 Lite, которые все ждали еще этой осенью, но которые так и не сподобились выйти на свет. Теперь утверждается, что их прибытие состоится в начале нового года, точнее, в феврале, и покажут их не где-нибудь в Китае, а прямо в сердце Европы.



Иными словами, новые смартфоны Huawei P20, P20 Plus и P20 Lite презентуют на шоу MWC 2018 в Барселоне, столице Испании , и практически сразу же, хотя и с определенной задержкой, их отправят в розничную продажу. Какие-либо технические подробности об этих гаджетах пока еще засекречены, поскольку китайцы не хотят сливать все детали о своих новинках заранее, в отличие от той же Samsung, чей флагман S9 уже полностью раскрыт за два месяца до анонса. Его, к слову, тоже покажут на MWC.



О Huawei P20, P20 Plus и P20 Lite пока можно сделать лишь несколько предположений: смартфоны получат двойную камеру с оптикой от Leica и ОС Android уже из коробки в комплекте с фирменной прощивкой EMUI 8, впервые представленной ранее в этом году в составе флагманов Mate 10 и Mate 10 Pro. По всей вероятности, новая троица лишится рамок вокруг экрана, поскольку весь мир теперь интересуется только лишь безрамочниками с дисплеями 18:9.