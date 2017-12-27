«Киевстар» запустил тестирование MobileID. Пока для контрактных абонентов
«Киевстар» начал тестирование сервиса MobileID, который проводит идентификацию личности для получения электронных услуг. С 27 декабря 2017 года по 1 июня 2018 года во время опытной эксплуатации сервиса им сможет воспользоваться группа контрактных абонентов, сообщают в пресс-службе компании. Коммерческий запуск MobileID оператор планирует в период с апреля по июнь следующего года, пишут
«Платформа сервиса работает. К ней начали подключаться сервис-провайдеры, которые будут предоставлять электронные услуги. Выдаются первые SIM-карты со специальным чипом, подана заявка на государственную сертификацию сервиса. Мы работаем над тем, чтобы сделать оформление документов для подключения MobileID максимально простым и удобным для абонентов», – говорит Евгений Кражан, директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке «Киевстар».
Пока оператор тестирует бесперебойность функционирования сервиса, его взаимодействие с системами ГП «Национальные информационные системы» и возможность идентификации личности абонентов с помощью специальной SIM-карты и мобильного телефона.
Магазин «Киевстар» на Крещатике, где можно получить SIM-карту с поддержкой MobileID
На время тестирования абоненты могут воспользоваться MobileID для идентификации и получения услуг двух государственных реестров:
Чтобы начать пользоваться MobileID контрактным абонентам оператора нужно получить специальную SIM-карту. Сделать это можно в магазине «Киевстар» в Киеве по адресу Крещатик, 13.
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