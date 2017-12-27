Американка подала на Apple в суд и требует $999 999 999 000
Часто американская мечта начинается с судебного иска: граждане давно и весьма успешно отсуживают у крупных компаний огромные суммы за мелкие проступки. Иногда доходит до абсурда, пишут
Недавно Apple призналась, что намеренно замедляет старые iPhone, и тем самым дала миллионам американцев повод пожаловаться на нее в суд за ущемление пользовательских прав. Некоторые уже им
Пока калифорнийка Виолетта Маилян не подала на компанию в суд почти на триллион долларов. Документы
Ранее на Apple также поступил иск от жительницы Нью-Йорка Раисы Дрэнтиви, которая потребовала $100 млн компенсации ущерба. На фоне иска Маилян ее жалоба выглядит бледно.
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