Американка подала на Apple в суд и требует $999 999 999 000

Часто американская мечта начинается с судебного иска: граждане давно и весьма успешно отсуживают у крупных компаний огромные суммы за мелкие проступки. Иногда доходит до абсурда, пишут AIN.UA.

Недавно Apple призналась, что намеренно замедляет старые iPhone, и тем самым дала миллионам американцев повод пожаловаться на нее в суд за ущемление пользовательских прав. Некоторые уже им воспользовались. Пользователи требуют компенсации ущерба, но до последнего времени их аппетиты не превышали $100+ млн.

Пока калифорнийка Виолетта Маилян не подала на компанию в суд почти на триллион долларов. Документы появились в распоряжении Patently Apple, который следит за патентной деятельностью компании, передает TJournal. Майлян оценивает ущерб, нанесенный ей Apple посредством замедления старого смартфона, на сумму $999 999 999 000 (да, это почти $1 трлн).

Американка подала на Apple в суд и требует $999 999 999 000

Ранее на Apple также поступил иск от жительницы Нью-Йорка Раисы Дрэнтиви, которая потребовала $100 млн компенсации ущерба. На фоне иска Маилян ее жалоба выглядит бледно.


Майя Яровая, AIN


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