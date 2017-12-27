HMD Global в III квартале отгрузила более 16 млн телефонов Nokia

В декабре прошлого года китайская компания HMD Global приобрела права на выпуск смартфонов под брендом Nokia, что послужило началом возрождения легендарной марки. И, судя по всему, HMD Global добилась успехов и продемонстрировала неплохие темпы роста продаж.

Аналитики Counterpoint Research подсчитали, что в III квартале 2017 года было отгружено более 16 млн устройств Nokia, при этом из них всего 2,8 млн устройств работало на ОС Android, а остальные 13,5 млн являлись обычными мобильными телефонами. Вполне вероятно, что важную роль в столь высоких показателях сыграло обновление телефона Nokia 3310.

В конце III квартала HMD Global заняла 3-е место по продажам мобильных телефонов и 16-ое по продажам смартфонов, что можно назвать неплохим результатом.