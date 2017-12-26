Безрамочные смартфоны Oppo A75 и A75s представлены официально

Китайская компания Oppo анонсировала два новых безрамочных смартфона – Oppo A75 и A75s, которые работают под управлением Android 7.1 Nougat.

Oppo A75 и A75s

Обе новинки получили 6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ (2160?1080 пикселей), 20-мегапиксельную основную и 16-мегапиксельную фронтальную камеры, а также дактилоскопический сканер.

Аппаратной основой смартфонов стал восьмиядерный процессор MediaTek Helio P23 (MT6763T) с тактовой частотой до 2,5 ГГц в тандеме с графическим ускорителем ARM Mali-G71 MP2 и сотовым модемом LTE Cat-7/13. Объем оперативной памяти у обоих гаджетов составляет 4 ГБ. Объем встроенного флеш-накопителя у Oppo A75 – 32 ГБ, у Oppo A75s – 64 ГБ. Емкость аккумулятора составляет 3200 мАч.

Oppo A75 и A75s

Также стоит отметить поддержку Wi-Fi 802.11a/b/g/n (2,4/5 ГГц) и Bluetooth 4.2 и GPS. Размеры обоих аппаратов составляют 156,5?76?7,5 мм, а вес – 152 граммов.

На данный момент Oppo A75 и A75s можно приобрести в Тайване по цене $365 и $400 соответственно. Смартфоны доступны в двух цветовых гаммах: черной и золотистой.


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