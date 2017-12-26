Флагман Samsung Galaxy S9 показали на новых рендерах

В сеть продолжают сливать все новые и новые изображения смартфона Samsung Galaxy S9, на данный момент не анонсированного. По последним данным, его показ состоится в конце февраля на шоу MWC 2018, хотя раньше его ждали на CES 2018 в январе в Лас-Вегасе.

Samsung Galaxy S9

Новые рендеры смартфона Samsung Galaxy S9 опять не позволяют оценить его внешность со всех сторон, так как торцы и тыльную панель здесь прикрывают чехлы, но зато можно провести сравнение с обликом текущего флагмана S8, представленного в март 2017. Сразу видно, что поменялось убранство тыльной панели: камера хоть и осталась одномодульной, но теперь вспышка расположена справа от нее, а дактилоскоп вынесен под нее на небольшое расстояние.

Спереди все практически без изменений, но нельзя не заметить, что над экраном стало больше сенсоров, а под ним уменьшилась толщина рамки, то есть и сам смартфон наверняка окажется чуть компактнее предшественника ввиду сохранения диагонали экрана на уровне 5,8 дюйма. Зачем-то было решено сохранить кнопку вызова голосового помощника Bixby на левом торце корпуса – все равно его никто не использует по причине тотальной неспособности конкурировать с тем же Google Assistant, к тому же он не знает русский язык. Зато в Samsung Galaxy S9 точно сохранят разъем под наушники, и вот это уже очень хорошая новость.

Максим Мишенев, MobileDevice


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