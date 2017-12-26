Смартфон Xiaomi Mi A1 научат быстрой подзарядке

Смартфон Xiaomi Mi A1 совсем скоро получит прошивку Android 8 Oreo, причем прямиком от Google , и в ней будет масса всего нового и интересного. Но без вмешательства Xiaomi все равно не обойдется: свой первый смартфон без MIUI она намерена оснастить поддержкой по-настоящему быстрой зарядки.



Прямо сейчас ОС Android 8 в виде бета-версии можно установить на Xiaomi Mi A1, но это закрытый бета-тест «только для своих», и потому большинству владельцев мобильника придется еще немного подождать. Обещано, что смартфон сможет заряжаться с нуля до 100 процентов менее чем за час, но проверить это утверждение пока что нельзя. Согласно отчетам бета-тестеров, уже получивших прошивку, операционка стала работать намного более шустро, тогда как анимацию сделали существенно боле плавной. Время, затрачиваемое на открытие приложений, сильно сократилось, так что в целом смартфон стал проворнее.



Релиз Android 8 Oreo для Xiaomi Mi A1 состоится до конца января нового года, пока без более точной даты. Сам смартфон представляет собой точную копию модели Mi5X в плане дизайна и аппаратной начинки, и разница между аппаратами лишь в том, что Mi A1 работает на чистом Андроиде, тогда как на Mi5X с завода устанавливается фирменная оболочка MIUI 9 от Xiaomi.