Смартфон Xiaomi Mi A1 научат быстрой подзарядке

Смартфон Xiaomi Mi A1 совсем скоро получит прошивку Android 8 Oreo, причем прямиком от Google, и в ней будет масса всего нового и интересного. Но без вмешательства Xiaomi все равно не обойдется: свой первый смартфон без MIUI она намерена оснастить поддержкой по-настоящему быстрой зарядки.

Xiaomi Mi A1

Прямо сейчас ОС Android 8 в виде бета-версии можно установить на Xiaomi Mi A1, но это закрытый бета-тест «только для своих», и потому большинству владельцев мобильника придется еще немного подождать. Обещано, что смартфон сможет заряжаться с нуля до 100 процентов менее чем за час, но проверить это утверждение пока что нельзя. Согласно отчетам бета-тестеров, уже получивших прошивку, операционка стала работать намного более шустро, тогда как анимацию сделали существенно боле плавной. Время, затрачиваемое на открытие приложений, сильно сократилось, так что в целом смартфон стал проворнее.

Релиз Android 8 Oreo для Xiaomi Mi A1 состоится до конца января нового года, пока без более точной даты. Сам смартфон представляет собой точную копию модели Mi5X в плане дизайна и аппаратной начинки, и разница между аппаратами лишь в том, что Mi A1 работает на чистом Андроиде, тогда как на Mi5X с завода устанавливается фирменная оболочка MIUI 9 от Xiaomi.

Максим Мишенев, MobileDevice


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