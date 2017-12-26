Новым флагманом Samsung может стать смартфон Galaxy Z (2018)

В сети появились упоминания о новом смартфоне от Samsung под названием Galaxy Z (2018). По слухам, именно ему уготована честь стать флагманом всей линейки Galazy 2018 года, то есть это будет своего рода старший брат моделей S9 и S9+.

Galaxy Z (2018)

На данный момент смартфон Galaxy Z (2018) пока не анонсирован, но известно о нем уже не так уж и мало, и его вполне можно сравнить с S9. Во многом начинка этих смартфонов от Samsung схожа, к примеру, в обоих задействован процессор Qualcomm 845, но у Galaxy Z (2018) есть стекло Gorilla Glass 6 спереди и сзади, а также двойная основная камера, расположенная так же, как у десятого Айфона. Корпус Galaxy Z (2018) выполнен из металла и дополнен защитой от воды IP68, а внутри него прячется неплохая батарея емкостью 3600 мАч, способная заряжаться до 100 процентов всего за 1 час. Упомянуто и разрешение фотокамер: 16+16 Мп сзади и 12 Мп спереди над экраном Quad HD+ с диагональю 6 дюймов и минимальными рамками по периметру.

Итого, новый Galaxy Z (2018) больше S9 и меньше S9+, прямо как в текущем модельном ряду Apple. Смартфон также дополнят модулем NFC для бесконтактных платежей, Wi-Fi 802.11ad и Bluetooth 5, а в список основных его характеристик войдут 128 Гб постоянной и 6 Гб оперативной памяти. Судя по названию, анонс смартфона состоится в новом году, и стоить он будет в районе $850.

Максим Мишенев, MobileDevice


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