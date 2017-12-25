Трехкамерный смартфон Huawei P11 X показали на концептуальных рендерах

2018 год порадует нас огромным множеством самых современных смартфонов, на фоне которых будет выделяться китайский флагман Huawei P11 X. Этот топовый моноблок первый в мире сможет похвастаться сразу тройной камерой на тыльной панели, и сторонние дизайнеры сегодня представили его вероятный облик, основываясь на ранних утечках его чертежей.

Huawei P11 X

Как заявляется, корпус Huawei P11 X будет изготовлен из стекла и металла – наиболее трендовых материалов на рынке смартфонов. На один из его торцов выведут отдельную кнопку спуска затвора всех трех камер, которые, к слову, смогут делать хоть 40-мегапиксельные снимки, да еще и с пятикратным зумом, притом оптическим. Словом, у Huawei P11 X вообще не будет конкурентов ни по количеству камер сзади, ни по суммарному разрешению фото, и теперь остается лишь узнать, насколько качественными будут получаемые с его помощью снимки.

Отметим, что дизайн смартфона после анонса может оказаться совсем другим, но вот вырез в экране в стиле Apple iPhone X за 92 000 рублей, вероятнее всего, никуда не денется, уж слишком часто упоминают о нем инсайдеры. Анонс Huawei P11 X запланирован на первый квартал нового года, и конкурировать он будет с флагманами от Samsung, Xiaomi, LG и OnePlus.

Максим Мишенев, MobileDevice


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