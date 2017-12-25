Google переманивает у Apple инженеров для разработки собственных мобильных чипов

На данный момент Google занимается разработкой своих мобильных процессоров, которые будут использоваться в новых моделях смартфонов Pixel и в других мобильных устройствах. Для сотрудничества производитель привлек авторитетного инженера Джона Бруно, который в прошлом работал на Купертино.

В Apple эксперт занимался анализом продуктов, принадлежащим конкурирующим фирмам. Бруно сравнивал процессоры разных производителей и делал свои мощнее, чем у соперников.

Еще до начала работы в Apple Джон Бруно трудился в Advanced Micro Devices (AMD), где занимал должность главного инженера и работал над созданием процессоров Fusion. В Google бывший работник Apple зачислен как системный конструктор.