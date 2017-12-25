Характеристики смартфона Sony H8266 попали в сеть

В интернете обнаружен список характеристик смартфона Sony H8266, на данный момент не анонсированного. Его аналогов в модельном ряду Sony пока нет, а сам он прибудет не раньше февраля нового года, собираясь предстать на суд общественности в Барселоне на MWC 2018.



Уникальным новый Sony H8266 среди всех смартфонов Sony делает наличие у него сразу 6 Гб оперативной и 128 Гб постоянной памяти, хотя и в топовой версии – в младшей нас всех ждут 4 Гб RAM и 64 Гб ROM. А вот процессор во всех комплектациях один и тот же, и это новейший Qualcomm 845, непревзойденный лидер на весь 2018 год – максимально производительный и минимально «голодный».



От нового Sony H8266 все ждут экран с диагональю 5,5 дюйма и разрешением Full HD с поддержкой HDR, так что безрамочным этот смартфон точно не будет. Зато его лицевую и, вероятно, тыльную панель закроет стекло Gorilla Glass 5, а внутри корпуса скроется батарея емкостью 3210 мАч. Остается надеяться, что вместе с Sony H8266 представит его аналог с экраном формата 18:9, поскольку это новый тренд на несколько лет вперед. Стоимость смартфона пока не сообщается, однако она явно окажется выше цены аналогов от конкурентов, как это сейчас можно наблюдать на примере последних моделей от японского вендора.