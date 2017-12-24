Doogee выпустит смартфон S50 с четырьмя камерами

Китайская компания Doogee работает над новым смартфоном S50, который собирается выпустить в первом квартале нового года. Моноблок будет хвастаться в первую очередь комплектом из четырех встроенных в него камер, по две над дисплеем и на тыльной стороне корпуса, а также усиленным корпусом с защитой от падений, пыли и воды.

Doogee S50

Смартфон Doogee S50 сможет пробыть под водой на глубине до 2 метров в течение суток, и его можно ронять с 2-метровой высоты. Фотокамеры, встроенные в него, снимают в разрешении 16+8 Мп для фронтальной и 16+13 Мп для основной, и у каждого комплекта есть автофокус и набор специальных программных алгоритмов для улучшения качества снимков, включая всем известный HDR.

На фото и будут построены все особенности Doogee S50, поскольку ничего другого интересного в него, по слухам, никто не встроит: это будет смартфон среднего уровня с 4 Гб оперативной памяти, накопителем на 32 или 64 гигабайта, процессором на уровне Qualcomm 625 и экраном Full HD с рамками повышенной толщины. Дата анонса нового смартфона пока не утверждена, но покажут его в первом квартале наступающего года. Тогда же производитель объявит о его стоимости и в подробностях расскажет о его начинке. Есть вероятность, что уже с завода новый Doogee S50 будет поставляться с Android 8 Oreo.

Максим Мишенев, MobileDevice


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