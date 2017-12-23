Sharp FS8018 – смартфон среднего уровня без двойной камеры

Компания Sharp работает над новым смартфоном, который уже передан на тестирование TENAA – китайскому регулятору. Аппарат показан на рендерах, однако его дизайн рассмотреть не так уж легко, хотя отсутствие двойной камеры заметно сразу же.

Sharp FS8018

Новый аппарат носит название Sharp FS8018 и относится к среднему уровню, так как ему приписывают наличие 4 или сразу 6 Гб оперативной памяти и процессора Qualcomm 630. Экран смартфона получит разрешение 2040х1080 пикселей и нестандартное соотношение сторон 17:9 при диагонали 5,5 дюйма. Встроенной памяти в Sharp FS8018 будет немало – 64 или 128 гигабайтов в зависимости от версии, и все это призвано скомпенсировать отсутствие у него двойной камеры – спереди и сзади расположено по одному модулю.

Sharp FS8018

Фронтальная камера получила сенсор 16 Мп без вспышки, тогда как основная снимает в разрешении 20 Мп со вспышкой. Sharp FS8018 дополнят слабым аккумулятором на 2930 мАч при толщине корпуса 8 мм и весе 140 граммов, а также обеспечат двойным SIM-слотом, поддержкой сотовых сетей четвертого поколения и морально устаревшей ОС Android 7. Анонс Sharp FS8018 ожидается в первых числах января нового года.


Максим Мишенев, MobileDevice


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