Бюджетный смартфон Nokia 2 выдержал испытания на прочность

Анонсированный несколько недель назад смартфон Nokia 2 стал самым доступным в линейке возрожденного финского бренда. Блогер JerryRigEverything протестировал все старшие модели на надежность и прочность, и на этот раз он добрался до младшенького. Тот, на удивление, с честью вышел из всех испытаний.



Смартфон Nokia 2 стоит ровно 100 долларов и располагает корпусом из пластика с металлической рамкой для повышения прочности. Лицевая панель закрыта стеклом, которое можно поцарапать лишь материалом с твердостью не ниже 6 по шкале Мооса, так что оно очень крепкое и надежное. Ровно то же самое касается и стекла камеры, хотя предполагалось, что здесь его заменят на обычный пластик. Главной проблемой Nokia 2 стала слабая сопротивляемость корпуса изгибу, так что лучше не класть его в задний карман брюк, иначе с ним случится то же самое, что в свое время было с Apple iPhone 6.



Между тем, руками погнуть финский бюджетник не так уж просто – пятая точка справится с этим быстрее и легче. Тест экрана на сопротивление нагреву тоже был пройден весьма и весьма успешно. В целом Nokia 2 для своей стоимости оказался очень надежным аппаратом, и это своего рода дань уважения смартфонам данной марки образца 2005-2007 годов, которые было попросту невозможно сломать или повредить.