Twitter серьезнее рассмотрит предложение Маска о выкупе акций — СМИ

Twitter возможно смягчает свое отношение к предложению Маска по поводу покупки компании, сообщает CNBC.

Инвесторы ожидали, что компания откажется от предложения миллиардера, но издание, со ссылкой на свой источник сообщает, что в воскресенье Совет директоров соцсети встретился, чтобы обсудить его более обстоятельно. Источник подчеркнул, что совет рассматривает и другие предложения и надеется предоставить обновленную информацию до 28 апреля, когда она должна представить свою финансовую отчетность.

Ранее The Wall Street Journal сообщало, что менеджеры компании пересмотрели предложение, после того как Маск раскрыл, что подготовил $46,5 млрд для финансирования потенциального соглашения.

Издание также сообщило, что соцсеть до сих пор пытается оценить, сколько она стоит. Менеджеры также настаивают на ряде гарантий, например, что Маск покроет расходы, если сделка провалится.

Спикер Twitter отказался комментировать новости.

Напомним

14 апреля Илон Маск заявил о своем намерении выкупить акции Twitter , предложив $54,2 за акцию. Миллиардер объяснил, что хочет вывести компанию с биржи, ведь «в своем нынешнем состоянии она не может служить свободе слова».

В ответ Совет директоров Twitter единогласно поддержал т.н. План прав, определяющий правила выкупа акций компании действующими акционерами.

Новые правила предусматривают, что если частное лицо или компания покупает 15% акций Twitter , то остальные акционеры получают право на выкуп акций с существенными скидками. Речь идет о новых акциях, то есть соцсеть выпустит новые ценные бумаги, тем самым снижая долю всех акционеров.

Маск, в свою очередь, заявил, что рассматривает возможность тендерного предложения, которое позволяет приобрести акции компании напрямую у акционеров и получило поддержку на $46,5 млрд для финансирования потенциального соглашения.