Украинская IT-армия за неделю атаковала 125 роSSийских ресурсов

В частности, атаке подвергся онлайн-сервис покупки авиабилетов, информирует ZN.ua.

Украинская IT-армия за неделю атаковала 125 роSSийских ресурсов
IT-армия атаковала 125 ресурсов оккупантов
© unsplash/comparefibre

Украинская IT-армия продолжает защищать киберфронт и наносит удары врагу. Так, за прошлую неделю были атакованы 125 роSSийских ресурсов, сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

Среди прочего, был атакован сервис онлайн-покупки авиабилетов. Кроме того, атаке подвергся сервис ветеринарной медицины, который дает разрешения на мясную и молочную продукцию. Без этого продукты не попадают на полки супермаркетов.


Фаина Ваулина, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Не хотим оказаться за колючей проволокой: жители Приднестровья просят Украину освободить их от роSSийских оккупантовНе хотим оказаться за колючей проволокой: жители Приднестровья просят Украину освободить их от роSSийских оккупантов
В Украине разрешили массовое использование терминалов от Starlink.В Украине разрешили массовое использование терминалов от Starlink.
РоSSияне пытались заглушить сигнал Starlink, но их операция провалиласьРоSSияне пытались заглушить сигнал Starlink, но их операция провалилась
Сервис OnlyFans временно приостановил выплаты создателям из РоSSииСервис OnlyFans временно приостановил выплаты создателям из РоSSии
Anonymous "слили" 600 тыс. писем крупнейшего поставщика энергокомплекса РФAnonymous "слили" 600 тыс. писем крупнейшего поставщика энергокомплекса РФ
Блок рекламы


Похожие новости
Не хотим оказаться за колючей проволокой: жители Приднестровья просят Украину освободить их от роSSийских оккупантовНе хотим оказаться за колючей проволокой: жители Приднестровья просят Украину освободить их от роSSийских оккупантов
За неделю IT-армия атаковала 135 ресурсов агрессораЗа неделю IT-армия атаковала 135 ресурсов агрессора
Главный шахматный портал закрыл учетные записи роSSийских олигархов и убрал флаги РФ и БеларусиГлавный шахматный портал закрыл учетные записи роSSийских олигархов и убрал флаги РФ и Беларуси
Microsoft рассказала об атаках роSSийских хакеров на украинские учреждения и СМИMicrosoft рассказала об атаках роSSийских хакеров на украинские учреждения и СМИ
ІТ-армия за период войны атаковала более 600 роSSийских сайтовІТ-армия за период войны атаковала более 600 роSSийских сайтов
«Яндекс» прячет изображения зверств роSSийских войск в Буче«Яндекс» прячет изображения зверств роSSийских войск в Буче
Во Львове за распространение роSSийских нарративов арестовали богераВо Львове за распространение роSSийских нарративов арестовали богера
Байден предупредил бизнес о возможности роSSийских кибератакБайден предупредил бизнес о возможности роSSийских кибератак
Сайт Территориальной обороны ВСУ подвергся 540 000 кибератак за первую неделю войныСайт Территориальной обороны ВСУ подвергся 540 000 кибератак за первую неделю войны
В РФ решили заблокировать Facebook и Twitter из-за "дискриминации роSSийских СМИ" (обновлено)В РФ решили заблокировать Facebook и Twitter из-за "дискриминации роSSийских СМИ" (обновлено)
Последние новости
Подгружаем последние новости