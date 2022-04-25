Украинская IT-армия за неделю атаковала 125 роSSийских ресурсов

Украинская IT-армия продолжает защищать киберфронт и наносит удары врагу. Так, за прошлую неделю были атакованы 125 роSSийских ресурсов, сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

Среди прочего, был атакован сервис онлайн-покупки авиабилетов. Кроме того, атаке подвергся сервис ветеринарной медицины, который дает разрешения на мясную и молочную продукцию. Без этого продукты не попадают на полки супермаркетов.