2022-04-25
Украинская IT-армия за неделю атаковала 125 роSSийских ресурсов
В частности, атаке подвергся онлайн-сервис покупки авиабилетов, информирует
IT-армия атаковала 125 ресурсов оккупантов© unsplash/comparefibre
Украинская IT-армия продолжает защищать киберфронт и наносит удары врагу. Так, за прошлую неделю были атакованы 125 роSSийских ресурсов,
Среди прочего, был атакован сервис онлайн-покупки авиабилетов. Кроме того, атаке подвергся сервис ветеринарной медицины, который дает разрешения на мясную и молочную продукцию. Без этого продукты не попадают на полки супермаркетов.
Фаина Ваулина, ZN.ua