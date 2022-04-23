В Украине справку о судимости можно получить онлайн

В Украине упрощена процедура получения информации о привлечении лица к уголовной ответственности и наличии судимости.

Об этом сообщается в Telegram-канале Офиса омбудсмена.

Теперь получить выписку о привлечении лица к уголовной ответственности и наличии судимости, а также проверить такую информацию можно с помощью квалифицированной электронной подписи онлайн по этой ссылке.

Как отмечается, выдержка об отсутствии судимости может потребоваться: при оформлении на работу; для оформления визы для выезда за границу; для участия в тендере; для усыновления, установлении опеки; для оформления гражданства; для оформления или обновления документов и т.п.

Такую выдержку может получить физическое лицо, достигшее 14-летнего возраста. Выдержка в электронном виде будет иметь QR-код, позволяющий проверить действительность данного документа.

Напомним, что за украинцев, которые самостоятельно не могут сообщить о поврежденном/уничтоженном имуществе, сделать это могут нотариусы через портал Дия.