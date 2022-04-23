На Пасху могут усилиться вражеские кибератаки, - Госспецсвязи
В ведомстве рассказали, как не стать жертвой хакеров.
Специалисты Госспецсвязи сообщили о вероятном усилении кибератак со стороны роSSийских оккупантов на пасхальные праздники.
Об этом сообщает пресс-центр ведомства.
"Многие будут получать поздравления виртуально, через разнообразные мессенджеры или электронную почту. Госспецсвязи предостерегает: враг может использовать это для попыток осуществления новых кибератак. Как мы уже неоднократно видели ранее, вражеские хакеры обычно используют актуальные и чувствительные для украинцев темы, которые больше всего "цепляют"", - говорится в сообщении.
В ведомстве посоветовали:
- Не переходите по каким-либо ссылкам, полученным от незнакомцев. Не открывайте вложенные файлы, отправленные в сообщениях с неизвестных адресов. Даже если на первый взгляд кажется, что это обычные открытки или праздничное видео.
- С осторожностью относитесь и к подобным сообщениям, отправленным от знакомых. Даже ваши близкие могут не знать, что нечаянно распространяют вредоносные ссылки или вложения. Или же их аккаунт может быть взломан киберзлоумышленниками.
- Сами не распространяйте сомнительную информацию, полученную из неизвестных источников.
- Следите, чтобы ваши аккаунты в соцсетях были максимально защищены. Установите двухэтапную проверку при входе. Это обезопасит вас от попытки взлома.
- С осторожностью относитесь к рассылкам с обещаниями денежных выплат или другой «помощи к праздникам». Проверяйте информацию на официальных источниках.
Напомним, что CERT-UA обнаружила распространение электронных писем с темой "Срочно! Деблокация Азовстали" "Терміново! Розблокування «Азовсталі!". Речь идет о поражении компьютера вредоносной программой Cobalt Strike Beacon.