На Пасху могут усилиться вражеские кибератаки, - Госспецсвязи

В ведомстве рассказали, как не стать жертвой хакеров.

На Пасху могут усилиться вражеские кибератаки, - Госспецсвязи
Фото: gp.gov.ua

Специалисты Госспецсвязи сообщили о вероятном усилении кибератак со стороны роSSийских оккупантов на пасхальные праздники.

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

"Многие будут получать поздравления виртуально, через разнообразные мессенджеры или электронную почту. Госспецсвязи предостерегает: враг может использовать это для попыток осуществления новых кибератак. Как мы уже неоднократно видели ранее, вражеские хакеры обычно используют актуальные и чувствительные для украинцев темы, которые больше всего "цепляют"", - говорится в сообщении.

В ведомстве посоветовали:

  • Не переходите по каким-либо ссылкам, полученным от незнакомцев. Не открывайте вложенные файлы, отправленные в сообщениях с неизвестных адресов. Даже если на первый взгляд кажется, что это обычные открытки или праздничное видео.
  • С осторожностью относитесь и к подобным сообщениям, отправленным от знакомых. Даже ваши близкие могут не знать, что нечаянно распространяют вредоносные ссылки или вложения. Или же их аккаунт может быть взломан киберзлоумышленниками.
  • Сами не распространяйте сомнительную информацию, полученную из неизвестных источников.
  • Следите, чтобы ваши аккаунты в соцсетях были максимально защищены. Установите двухэтапную проверку при входе. Это обезопасит вас от попытки взлома.
  • С осторожностью относитесь к рассылкам с обещаниями денежных выплат или другой «помощи к праздникам». Проверяйте информацию на официальных источниках.

Напомним, что CERT-UA обнаружила распространение электронных писем с темой "Срочно! Деблокация Азовстали" "Терміново! Розблокування «Азовсталі!". Речь идет о поражении компьютера вредоносной программой Cobalt Strike Beacon.

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