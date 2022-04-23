На Пасху могут усилиться вражеские кибератаки, - Госспецсвязи

В ведомстве рассказали, как не стать жертвой хакеров.

Специалисты Госспецсвязи сообщили о вероятном усилении кибератак со стороны роSSийских оккупантов на пасхальные праздники.

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

"Многие будут получать поздравления виртуально, через разнообразные мессенджеры или электронную почту. Госспецсвязи предостерегает: враг может использовать это для попыток осуществления новых кибератак. Как мы уже неоднократно видели ранее, вражеские хакеры обычно используют актуальные и чувствительные для украинцев темы, которые больше всего "цепляют"", - говорится в сообщении.

В ведомстве посоветовали:

Не переходите по каким-либо ссылкам, полученным от незнакомцев. Не открывайте вложенные файлы, отправленные в сообщениях с неизвестных адресов. Даже если на первый взгляд кажется, что это обычные открытки или праздничное видео.

С осторожностью относитесь и к подобным сообщениям, отправленным от знакомых. Даже ваши близкие могут не знать, что нечаянно распространяют вредоносные ссылки или вложения. Или же их аккаунт может быть взломан киберзлоумышленниками.

Сами не распространяйте сомнительную информацию, полученную из неизвестных источников.

Следите, чтобы ваши аккаунты в соцсетях были максимально защищены. Установите двухэтапную проверку при входе. Это обезопасит вас от попытки взлома.

С осторожностью относитесь к рассылкам с обещаниями денежных выплат или другой «помощи к праздникам». Проверяйте информацию на официальных источниках.

Напомним, что CERT-UA обнаружила распространение электронных писем с темой "Срочно! Деблокация Азовстали" "Терміново! Розблокування «Азовсталі!". Речь идет о поражении компьютера вредоносной программой Cobalt Strike Beacon.