Украинцев предупредили о возможном усилении вражеских кибератак на Пасху

Приближается один из самых больших праздников года – Пасха. К сожалению, из-за войны, которую начала РФ против Украины, не все смогут провести праздник в кругу семьи, вместе с родными и друзьями. Однако многие будут получать поздравления виртуально, через мессенджеры или электронную почту. Госспецсвязи предостерегает : враг может использовать это для попыток осуществления новых кибератак.

«Как мы уже неоднократно видели раньше, вражеские хакеры обычно используют актуальные и чувствительные для украинцев темы»,- говорится в сообщении.

Советы от Госспецсвязи, как не стать жертвой киберзлоумышленников.