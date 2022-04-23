2022-04-23
Украинцев предупредили о возможном усилении вражеских кибератак на Пасху
В Госспецсвязи рассказали, как не стать жертвой киберзлоумышленников, информирует
© unsplash/keepcoding_school
Приближается один из самых больших праздников года – Пасха. К сожалению, из-за войны, которую начала РФ против Украины, не все смогут провести праздник в кругу семьи, вместе с родными и друзьями. Однако многие будут получать поздравления виртуально, через мессенджеры или электронную почту. Госспецсвязи
«Как мы уже неоднократно видели раньше, вражеские хакеры обычно используют актуальные и чувствительные для украинцев темы»,- говорится в сообщении.
Советы от Госспецсвязи, как не стать жертвой киберзлоумышленников.
- Не переходите по любым ссылкам, полученным от незнакомцев. Не открывайте прикрепленные файлы, отправленные в сообщениях с неизвестных адресов. Даже если на первый взгляд кажется, что это обычные открытки или праздничное видео.
- С осторожностью относитесь и к подобным сообщениям, отправленным от знакомых. Даже ваши близкие могут не знать, что случайно распространяют вредоносные ссылки или вложения. Или же их аккаунт может быть взломан хакерами.
- Не распространяйте сомнительную информацию, полученную из неизвестных источников.
- Следите, чтобы ваши аккаунты в соцсетях были максимально защищены. Настройте двухэтапную проверку при входе – это обезопасит вас от попытки взлома аккаунта.
- С осторожностью относитесь к рассылкам с обещаниями денежных выплат или другой «помощи к праздникам». Проверяйте информацию на официальных источниках.
Анастасия Гурин, ZN.ua