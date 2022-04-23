Украинцев предупредили о возможном усилении вражеских кибератак на Пасху

В Госспецсвязи рассказали, как не стать жертвой киберзлоумышленников, информирует ZN.ua.

Украинцев предупредили о возможном усилении вражеских кибератак на Пасху
© unsplash/keepcoding_school

Приближается один из самых больших праздников года – Пасха. К сожалению, из-за войны, которую начала РФ против Украины, не все смогут провести праздник в кругу семьи, вместе с родными и друзьями. Однако многие будут получать поздравления виртуально, через мессенджеры или электронную почту. Госспецсвязи предостерегает: враг может использовать это для попыток осуществления новых кибератак.

«Как мы уже неоднократно видели раньше, вражеские хакеры обычно используют актуальные и чувствительные для украинцев темы»,- говорится в сообщении.

Советы от Госспецсвязи, как не стать жертвой киберзлоумышленников.

  • Не переходите по любым ссылкам, полученным от незнакомцев. Не открывайте прикрепленные файлы, отправленные в сообщениях с неизвестных адресов. Даже если на первый взгляд кажется, что это обычные открытки или праздничное видео.
  • С осторожностью относитесь и к подобным сообщениям, отправленным от знакомых. Даже ваши близкие могут не знать, что случайно распространяют вредоносные ссылки или вложения. Или же их аккаунт может быть взломан хакерами.
  • Не распространяйте сомнительную информацию, полученную из неизвестных источников.
  • Следите, чтобы ваши аккаунты в соцсетях были максимально защищены. Настройте двухэтапную проверку при входе – это обезопасит вас от попытки взлома аккаунта.
  • С осторожностью относитесь к рассылкам с обещаниями денежных выплат или другой «помощи к праздникам». Проверяйте информацию на официальных источниках.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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