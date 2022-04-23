Anonymous "слили" 600 тыс. писем крупнейшего поставщика энергокомплекса РФ

Поставщик специализируется на производстве инструмента для энергетической, нефтехимической, угольной и других промышленностей, информирует ZN.ua.

Anonymous

Группировка хакеров Anonymous в очередной раз получила доступ к данным стратегической с экономической точки зрения структуры в РоSSии. На этот раз речь идет о крупном производителе гидравлического инструмента, специализирующегося в нефтегазовой, энергетической и строительной промышленности:

"Anonymous сломал 645 тысяч электронных писем (432 ГБ) от Enerpred, крупнейшего производителя гидравлического инструмента в РоSSии и СНГ, специализирующегося в энергетической, нефтехимической, угольной, газовой и строительной промышленности", - говорится в сообщении хактивистов в твиттере.

JUST IN: #Anonymous hacked 645,000 emails (432 GB) от Enerpred, крупный производитель гидравлических инструментов в РоSSии и CIS, специализирующихся в энергии, химических, кофе, gas и промышленного строительства.

Документы имеются на веб-сайте #DDoSecrets. #OpRussia pic.twitter.com/5rsCB2uRiR

— Anonymous TV ?? (@YourAnonTV) April 22, 2022

Несколько дней назад Anonymous рассказали о других успехах на "киберфронте" против Москвы. За время кибервойны они слили в сеть 5,8 терабайта данных, полученных из-за взлома роSSийских ресурсов. Они также пообещали, что в дальнейшем будет опубликовано больше данных роSSийских юридических лиц и госкомпаний, включая коммерческий банк.


Оксана Коваль, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Не хотим оказаться за колючей проволокой: жители Приднестровья просят Украину освободить их от роSSийских оккупантовНе хотим оказаться за колючей проволокой: жители Приднестровья просят Украину освободить их от роSSийских оккупантов
В максимальном качестве: Google перестал скрывать секретные места и военные базы россиян, фотоВ максимальном качестве: Google перестал скрывать секретные места и военные базы россиян, фото
В Украине разрешили массовое использование терминалов от Starlink.В Украине разрешили массовое использование терминалов от Starlink.
РоSSияне пытались заглушить сигнал Starlink, но их операция провалиласьРоSSияне пытались заглушить сигнал Starlink, но их операция провалилась
Сервис OnlyFans временно приостановил выплаты создателям из РоSSииСервис OnlyFans временно приостановил выплаты создателям из РоSSии
Блок рекламы


Похожие новости
Хакеры выложили в свободный доступ 15,6 тысяч писем компании, связанной с Минобороны РФХакеры выложили в свободный доступ 15,6 тысяч писем компании, связанной с Минобороны РФ
Anonymous заявили о взломе одной из компаний «Газпрома»Anonymous заявили о взломе одной из компаний «Газпрома»
Хакеры Anonymous рассказали о новых победах на киберфронтеХакеры Anonymous рассказали о новых победах на киберфронте
Anonymous пригрозили атаками компаниям, которые все еще работают в РоSSииAnonymous пригрозили атаками компаниям, которые все еще работают в РоSSии
Anonymous "сломали" роSSийский завод, где производят запчасти для ЗРКAnonymous "сломали" роSSийский завод, где производят запчасти для ЗРК
Пропаганда стоп: Anonymous взломали государственные каналы РоSSииПропаганда стоп: Anonymous взломали государственные каналы РоSSии
Хакеры Anonymous слили в сеть данные Центробанка РоSSииХакеры Anonymous слили в сеть данные Центробанка РоSSии
Хакеры Anonymous взломали сайты трех компаний, которые продолжают работать в РФХакеры Anonymous взломали сайты трех компаний, которые продолжают работать в РФ
Хакеры Anonymous нанесли новый удар по РоSSии: на этот раз по Центробанку - что это значитХакеры Anonymous нанесли новый удар по РоSSии: на этот раз по Центробанку - что это значит
Хакеры Anonymous взломали базу данных NestleХакеры Anonymous взломали базу данных Nestle
Последние новости
Подгружаем последние новости