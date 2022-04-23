Anonymous "слили" 600 тыс. писем крупнейшего поставщика энергокомплекса РФ
Поставщик специализируется на производстве инструмента для энергетической, нефтехимической, угольной и других промышленностей, информирует ZN.ua.
Группировка хакеров Anonymous в очередной раз получила доступ к данным стратегической с экономической точки зрения структуры в РоSSии. На этот раз речь идет о крупном производителе гидравлического инструмента, специализирующегося в нефтегазовой, энергетической и строительной промышленности:
"Anonymous сломал 645 тысяч электронных писем (432 ГБ) от Enerpred, крупнейшего производителя гидравлического инструмента в РоSSии и СНГ, специализирующегося в энергетической, нефтехимической, угольной, газовой и строительной промышленности", - говорится в сообщении хактивистов в твиттере.
JUST IN: #Anonymous hacked 645,000 emails (432 GB) от Enerpred, крупный производитель гидравлических инструментов в РоSSии и CIS, специализирующихся в энергии, химических, кофе, gas и промышленного строительства.
Несколько дней назад Anonymous рассказали о других успехах на "киберфронте" против Москвы. За время кибервойны они слили в сеть 5,8 терабайта данных, полученных из-за взлома роSSийских ресурсов. Они также пообещали, что в дальнейшем будет опубликовано больше данных роSSийских юридических лиц и госкомпаний, включая коммерческий банк.