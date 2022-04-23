Anonymous "слили" 600 тыс. писем крупнейшего поставщика энергокомплекса РФ

Группировка хакеров Anonymous в очередной раз получила доступ к данным стратегической с экономической точки зрения структуры в РоSSии. На этот раз речь идет о крупном производителе гидравлического инструмента, специализирующегося в нефтегазовой, энергетической и строительной промышленности:

"Anonymous сломал 645 тысяч электронных писем (432 ГБ) от Enerpred, крупнейшего производителя гидравлического инструмента в РоSSии и СНГ , специализирующегося в энергетической, нефтехимической, угольной, газовой и строительной промышленности", - говорится в сообщении хактивистов в твиттере .

JUST IN: #Anonymous hacked 645,000 emails (432 GB) от Enerpred, крупный производитель гидравлических инструментов в РоSSии и CIS, специализирующихся в энергии, химических, кофе, gas и промышленного строительства.



Документы имеются на веб-сайте #DDoSecrets . #OpRussia pic.twitter.com/5rsCB2uRiR — Anonymous TV ?? (@YourAnonTV) April 22, 2022

Несколько дней назад Anonymous рассказали о других успехах на "киберфронте" против Москвы. За время кибервойны они слили в сеть 5,8 терабайта данных, полученных из-за взлома роSSийских ресурсов. Они также пообещали, что в дальнейшем будет опубликовано больше данных роSSийских юридических лиц и госкомпаний, включая коммерческий банк.