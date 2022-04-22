Сервис OnlyFans временно приостановил выплаты создателям из РоSSии

Сервис подписки на контент для взрослых OnlyFans заявил о том, что «временно приостанавливает» поддержку роSSийских аккаунтов и выплаты создателям из РоSSии, сообщает The Verge.

До этого платформа разрешала создателям из РоSSии вести аккаунты и получать выплаты, несмотря на экономические санкции, наложенные против страны-агрессора. В феврале издание Rolling Stone сообщило, что создатели Russian OnlyFans ненадолго лишились доступа к своим аккаунтам без предупреждения. Вскоре после этого OnlyFans заявила, что восстановила доступ и что «учетные записи будут иметь полную функциональность, пока у нас будут способы оплаты для их поддержки».