Сервис OnlyFans временно приостановил выплаты создателям из РоSSии

В компании заявили, что не будут поддерживать работу аккаунтов из РФ, информирует ZN.ua.

Сервис OnlyFans временно приостановил выплаты создателям из РоSSии
РоSSийские создатели контента для OnlyFans останутся без выплат
© depositphotos/Steklo_KRD

Сервис подписки на контент для взрослых OnlyFans заявил о том, что «временно приостанавливает» поддержку роSSийских аккаунтов и выплаты создателям из РоSSии, сообщает The Verge.

До этого платформа разрешала создателям из РоSSии вести аккаунты и получать выплаты, несмотря на экономические санкции, наложенные против страны-агрессора. В феврале издание Rolling Stone сообщило, что создатели Russian OnlyFans ненадолго лишились доступа к своим аккаунтам без предупреждения. Вскоре после этого OnlyFans заявила, что восстановила доступ и что «учетные записи будут иметь полную функциональность, пока у нас будут способы оплаты для их поддержки».


Фаина Ваулина, ZN.ua

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