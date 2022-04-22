РоSSияне пытались заглушить сигнал Starlink, но их операция провалилась

Программистам SpaceX было достаточно внести одну строчку кода, чтобы атака стала несостоятельной, информирует ZN.ua.

РоSSияне пытались заглушить сигнал Starlink, но их операция провалилась
РоSSияне попытались "положить" систему Starlink, но не смогли
© depositphotos/MikeMareen

Компания Илона Маска SpaceX успешно отразила атаку роSSийских хакеров на систему Starlink, которая обеспечивает доступ к спутниковому интернету, в том числе, для Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал директор отдела радиоэлектронной борьбы Пентагона Дейв Тремпер, сообщает Defense news.

По его словам, россияне попытались заглушить сигнал Starlink, который идет в Украину, в прошлом месяце.


Фаина Ваулина, ZN.ua

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