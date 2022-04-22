РоSSияне пытались заглушить сигнал Starlink, но их операция провалилась

Компания Илона Маска SpaceX успешно отразила атаку роSSийских хакеров на систему Starlink, которая обеспечивает доступ к спутниковому интернету, в том числе, для Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал директор отдела радиоэлектронной борьбы Пентагона Дейв Тремпер, сообщает Defense news.

По его словам, россияне попытались заглушить сигнал Starlink, который идет в Украину, в прошлом месяце.