Жители Приднестровья, международно призннанного региона Республики Молдова, который вот уже 30 лет находится под оккупацией роSSийских войск, обратились к Украине и ее Вооруженным силам с просьбой помочь освободиться им от власти РФ , информирует Апостроф .

Об этом сообщает "Апостроф".

Обращение появилось на сайтах "органов власти" так называемой "Приднестровской Молдавской Республики":

В тексте обращения говорится о том, что путинский режим РоSSии хочет использовать Приднестровье в качестве нового плацдарма для нападения на Украину. Также там сказано, что роSSийские оккупационные законы раюотают исключительно в имперских интересах Кремля и никогда не защищали права жителей региона.

"Мы, жители Приднестровья, в полной мере ощутили реальную цену роSSийской оккупации, которая принесла нам только политическое преследование, цензуру, беззаконие, повальную коррупцию и отсутствие свободы слова.

А практически единственным реальным бизнесом в Приднестровье, все эти годы, остается контрабанда, которую контролирует узкая группа лиц, управляемых из властных московских кабинетов.

Наш край больше тридцати лет находится в социальной, экономической депрессии, где у людей, особенно молодых, отсутствуют какие-либо перспективы, поэтому молодое поколение ежегодно покидает Приднестровье в поисках лучшего образования, работы, жизни и будущего для наших детей. Мы, жители Приднестровья, осознаем то, что последние тридцать лет нашей жизни – это впустую утраченное время, которое брошено себе под ноги роSSийским империализмом. Он украл будущее не одного поколения жителей Приднестровья", - говорится в обращении.

Кроме того, жители т.н. "ПМР" заявили, что не хотят оказаться за колючей проволокой "русского мира" и жить в изоляции от всего цивилизованного мира, а хотят вернуть свой регион в правовое поле, в котором живут Молдова, Украина и страны Европейского Союза.

"За 57 дней войны украинские войска доказали всему миру, что Вооруженные Силы Украины – наисильнейшая и самая боеготовая армия на всем европейском континенте. Призываем вас покончить с контингентом оккупантов на территории Приднестровья и освободить от многолетного напряжения целый регион. Это принесет мир и порядок в Приднестровье, Молдову и снимет угрозу нападения на Украину с нашей территории", - говорится в обращении.