Суд города Москва счел, что компания Google совершила административное правонарушение не удалив «фейки» о войне, которую РоSSия ведет в Украине. В частности, речь идет о числе погибших роSSийских военнослужащих, «а также экстремистские высказывания в адрес россиян и руководства РФ », сообщает «Медуза».

На компанию наложили штраф в размере четырех миллионов рублей (почти полтора миллиона гривен). Позже суд рассмотрел еще второй административный протокол и наложил штраф в размере семи миллионов рублей (примерно 2,5 миллиона гривен).