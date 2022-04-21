Суд в РоSSии оштрафовал Google на 11 миллионов рублей за «фейки» о войне в Украине

В стране-агрессоре развязанную ею войну продолжают называть «спецоперацией», информирует ZN.ua.

Суд в РоSSии оштрафовал Google на 11 миллионов рублей за «фейки» о войне в Украине
РоSSия оштрафовала Google за "фейки"
© depositphotos/sfinks

Суд города Москва счел, что компания Google совершила административное правонарушение не удалив «фейки» о войне, которую РоSSия ведет в Украине. В частности, речь идет о числе погибших роSSийских военнослужащих, «а также экстремистские высказывания в адрес россиян и руководства РФ», сообщает «Медуза».

На компанию наложили штраф в размере четырех миллионов рублей (почти полтора миллиона гривен). Позже суд рассмотрел еще второй административный протокол и наложил штраф в размере семи миллионов рублей (примерно 2,5 миллиона гривен).


Фаина Ваулина, ZN.ua

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