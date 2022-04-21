РФ может готовить серию кибератак против ЕС и США — спецслужбы
Злонамеренная киберактивность является частью роSSийской стратегии, информирует
РоSSия может готовить серию массированных кибератак против стран, которые поддерживают Украину, а также поставляют ей боеприпасы, вооружение и оборудование, говорится в
Члены сети обмена разведывательными данными «Пять глаз» – разведки США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии предупредили о возможных массовых кибератаках.
«Разведывательные данные в последние недели указывают на то, что роSSийское правительство изучает варианты потенциальных кибератак», - говорится в заявлении группы.
«Мы знаем, что злонамеренная киберактивность является частью роSSийской стратегии. Мы также знаем, что роSSийское правительство изучает варианты потенциальных кибератак на критическую инфраструктуру США», – сказала директор CISA Джен Истерли.