РФ может готовить серию кибератак против ЕС и США — спецслужбы

РоSSия может готовить серию массированных кибератак против стран, которые поддерживают Украину, а также поставляют ей боеприпасы, вооружение и оборудование, говорится в заявлении пресс-службы Агентства по кибербезопасности США (CISA).

Члены сети обмена разведывательными данными «Пять глаз» – разведки США , Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии предупредили о возможных массовых кибератаках.

«Разведывательные данные в последние недели указывают на то, что роSSийское правительство изучает варианты потенциальных кибератак», - говорится в заявлении группы.