РФ может готовить серию кибератак против ЕС и США — спецслужбы

Злонамеренная киберактивность является частью роSSийской стратегии, информирует ZN.ua.

РФ может готовить серию кибератак против ЕС и США — спецслужбы
© rbc.ru

РоSSия может готовить серию массированных кибератак против стран, которые поддерживают Украину, а также поставляют ей боеприпасы, вооружение и оборудование, говорится в заявлении пресс-службы Агентства по кибербезопасности США (CISA).

Члены сети обмена разведывательными данными «Пять глаз» – разведки США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии предупредили о возможных массовых кибератаках.

«Разведывательные данные в последние недели указывают на то, что роSSийское правительство изучает варианты потенциальных кибератак», - говорится в заявлении группы.

«Мы знаем, что злонамеренная киберактивность является частью роSSийской стратегии. Мы также знаем, что роSSийское правительство изучает варианты потенциальных кибератак на критическую инфраструктуру США», – сказала директор CISA Джен Истерли.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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