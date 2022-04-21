Google заблокировал рабочую почту Госдумы РФ

Депутат Государственной Думы РоSSийской Федерации Сергей Марков заявил, что рабочую почту Госдумы заблокировал Google . Об этом он написал в своем Facebook, а скрины со страницы разлетелись соцсетями.

Блокировка свидетельствует о том, что рабочая почта Госдумы работала на базе американской Gmail .

" Gmail заблокировал нашу рабочую почту duma.gov. Без возможности обновления данных. Будьте осторожны, храните персональную информацию на других ресурсах", - подчеркнул роSSийский политик.

Также он предложил тем, кому нужен новый email, спросить его в личных сообщениях. В комментариях под постом россияне очень недовольны опрометчивостью депутатов.