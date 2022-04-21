2022-04-21
Google заблокировал рабочую почту Госдумы РФ
Они хранили рабочую переписку на базе американской Gmail, информирует
Депутат Государственной Думы РоSSийской Федерации Сергей Марков заявил, что рабочую почту Госдумы заблокировал Google. Об этом он написал в своем Facebook, а скрины со страницы разлетелись соцсетями.
Блокировка свидетельствует о том, что рабочая почта Госдумы работала на базе американской Gmail.
"Gmail заблокировал нашу рабочую почту duma.gov. Без возможности обновления данных. Будьте осторожны, храните персональную информацию на других ресурсах", - подчеркнул роSSийский политик.
Также он предложил тем, кому нужен новый email, спросить его в личных сообщениях. В комментариях под постом россияне очень недовольны опрометчивостью депутатов.
Таисия Ястремская, ZN.ua